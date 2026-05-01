HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da kamyon altında kalarak vefat eden iki işçinin isimleri belli oldu

Ankara’da kontrolden çıkan kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden iki belediye işçisinin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana gelen olayda, kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan bir su firmasına ait kamyonetin altında kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı iki işçi hayatını kaybetti.

Ankara’da kamyon altında kalarak vefat eden iki işçinin isimleri belli oldu

Ankara’da kontrolden çıkan kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden iki belediye işçisinin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana gelen olayda, kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan bir su firmasına ait kamyonetin altında kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı iki işçi hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Ankara’da kamyon altında kalarak vefat eden iki işçinin isimleri belli oldu 1

Ankara’da kamyon altında kalarak vefat eden iki işçinin isimleri belli oldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.