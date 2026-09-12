Ankara’da kontrolden çıkan tır devrildi

Ankara’da aşırı yükten dolayı kontrolden çıktığı ileri sürülen tır yol kenarına devrildi.
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Kaza, Mamak’ın Lalahan Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yüklü olduğu nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen tır bir süre savrulduktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.
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