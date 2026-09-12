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Ankara’da kontrolden çıkan tır devrildi

Ankara’da aşırı yükten dolayı kontrolden çıktığı ileri sürülen tır yol kenarına devrildi.

Ankara’da kontrolden çıkan tır devrildi

Kaza, Mamak’ın Lalahan Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yüklü olduğu nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen tır bir süre savrulduktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

Ankara’da kontrolden çıkan tır devrildi 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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