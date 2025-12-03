HABER

Ankara’da lise öğrencilerinden öğretmene saygısız hareketler

Ankara’da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alarak saygısız hareketlerde bulundu.

Ankara’da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alarak saygısız hareketlerde bulundu. Öğrenciler, o anları da kayıt altına aldı.

Olay, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alan lise öğrencileri, saygısızca davranışlarda bulundu. Öğretmenin ‘Oğlum otur yerine’ diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve ‘Dedem’ diyerek sarılan bir öğrenci ise, öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara
