Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Alınan bilgilere göre, özel bir firmaya ait olan ve dorsesine hafriyat kamyonu yüklenmiş tır seyir halindeyken üst geçide çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonu üst geçide sıkıştı ve bölgedeki trafik akışından aksama meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilirken, üst geçit ve tır ile kamyonda hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Tır şoförleri olarak bu durumdan çok mağdur oluyoruz"

Olayla ilgili konuşan firma yetkililerinden Hüseyin Ak: "Seyir halindeydik. Çok hızlı da değildik. Üst geçidin uzunluğunu kısa kaldı. Geçebiliriz sandık ama durumun farkına çarptığımızda vardık. Üst geçitler bazı yerlerde çok alçak kalıyor. Tır şoförleri olarak bu durumdan çok mağdur oluyoruz. Keşke biraz yükseltseler. Bu çok normal bir durum. Tır üzerinde her şeyi taşıyabiliyoruz. Hasarın boyutu ne kadar olduğunu daha hesaplamadık. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Araçlarımız hasar aldı sadece. Daha sonra ekipler geldi ve çalışmalara başladı" dedi.







Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır