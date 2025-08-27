HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankaralılar dikkat! Valilikten uyarı geldi: 'Korkmayın'

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kentte SoloTürk keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacağı belirtilerek, oluşabilecek yüksek ses düzeylerine karşı tedirginlik yaşanmaması için uçuş programı paylaşıldı.

Ankaralılar dikkat! Valilikten uyarı geldi: 'Korkmayın'
Çiğdem Sevinç

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Ankara'da aşağıdaki programa göre SoloTürk keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacaktır. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Ankaralılar dikkat! Valilikten uyarı geldi: Korkmayın 1

PROGRAM ŞU ŞEKİLDE OLACAK:

Buna göre; SoloTürk tarafından 28 Ağustos saat 14.00-15-00 arasında Anıtkabir ve çevresinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 18.30-19.30'da yine Anıtkabir ve çevresinde prova uçuşu, 30 Ağustos saat 18.30-19.30'da ise Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu yapılacak.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendini komiser olarak tanıttı! Yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdıKendini komiser olarak tanıttı! Yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı
Kur'an'a hakaret, kızını taciz etmişti! TutuklandıKur'an'a hakaret, kızını taciz etmişti! Tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Ankara SoloTürk valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane müdürüyken istifa etti! 'Benim gibi satan olmaz' O işi seçti, dükkanını gören şaşırıyor

Hastane müdürüyken istifa etti! 'Benim gibi satan olmaz' O işi seçti, dükkanını gören şaşırıyor

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Tarihe geçecek dava: "ChatGPT oğlumuzu intihara teşvik etti"

Tarihe geçecek dava: "ChatGPT oğlumuzu intihara teşvik etti"

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.