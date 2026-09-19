Anketlerde birinci! Berlin'deki Türk aday İsrail'i korkuttu... Herkes Elif Eralp'i konuşuyor

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki yükselişinin ardından gözler başkent Berlin ile Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak seçimlere çevrildi. Berlin'de yarın sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler öncesinde kamuoyu yoklamalarında Sol Parti öne çıkarken, partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp de seçim kampanyasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

ANKETLERDE İLK SIRADA!

ZDF'nin 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği son ankette Sol Parti yüzde 22 ile ilk sırada yer aldı. CDU yüzde 20 ile ikinci olurken, AfD yüzde 18, Yeşiller yüzde 15 ve SPD yüzde 12 seviyesinde ölçüldü.

KİRA KRİZİ ÜZERİNDEN SEÇMENLE BULUŞUYOR

Eralp'in seçim kampanyasının merkezinde Berlin'deki yüksek kiralar ve konut sorunu bulunuyor. Sol Parti adayı, kampanya sürecinde kapı kapı dolaşarak seçmenlerin sorunlarını dinledi ve özellikle barınma maliyetlerine dikkat çekti.

'BİZİM KIZ' SÖYLEMİ ÖNE ÇIKIYOR

Berlin'deki Türk toplumunun bir bölümünün Sol Parti'nin politikalarına mesafeli olduğu belirtilirken, Eralp'in Türk kökenli olması nedeniyle bazı seçmenlerden farklı bir destek gördüğü aktarılıyor. Eralp'e yönelik "Bizim kız" söyleminin kampanya boyunca öne çıktığı ifade ediliyor.

SEÇİM SONRASI KOALİSYON HESAPLARI

Sol Parti'nin sandıktan birinci çıkması halinde Berlin'de koalisyon görüşmelerinin nasıl şekilleneceği önemli bir gündem maddesi olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Sol Parti'nin seçimlerden birinci parti çıkması, Eralp'in eyalet başbakanlığını üstlenmesi için yeterli değil.

Anketler, hiçbir partinin tek başıra iktidara gelebilecek sandalye sayısına ulaşamayacağını gösteriyor.

Mevcut tablo Sol Parti'nin en az iki koalisyon ortağına ihtiyacı olacağını gösteriyor.

Burada öne çıkan alternatif Sol Parti liderliğinde, SPD ve Yeşiller tarafından üçlü bir koalisyon kurulması.

Seçimlerde Stefan Evers'in liste başı adayı olduğu CDU'nun sürpriz yapıp yarışı ilk sırada tamamlaması durumunda ise gözler bu kez Hristiyan Demokratların liderliğinde üçlü bir koalisyon alternatifine çevrilecek.

CDU daha önce parti organlarında aldığı karar uyarınca, yalnızca AfD ile değil, Sol Parti ile de koalisyona prensip olarak karşı çıkıyor.

Bu durumda ağırlık kazanan alternatif, CDU ile SPD ve Yeşiller tarafından kurulabilecek üçlü koalisyon.

Dolaysıyla SPD ve Yeşiller, nasıl bir koalisyon hükümeti kurulacağında belirleyeci olacak.

SPD'nin adayı Steffen Krach, seçim kampanyası süresince tercihlerinin CDU mu yoksa Sol Parti mi olacağı konusunda soruları yanıtsız bırakırken, önce seçim sonuçlarını görmek istediklerini söylemişti.

Ancak SPD'nin, Eralp'in konut şirketlerini kamulaştırma vaadi nedeniyle Sol Parti ile bir koalisyon yerine, CDU ile bir koalisyonu tercih edebileceği konuşuluyor.

ERALP'İN İSRAİL POLİTİKASI DA GÜNDEMDE

Eralp'in yükselişi İsrail basınının da dikkatini çekti. Bazı İsrail basın organları, Berlin'deki gelişmeleri New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin siyasi yükselişiyle karşılaştırdı.

Sol Parti'nin hem Filistin'in hem İsrail'in var olma hakkını desteklediğini söyleyen Eralp "Aşırı sağcı İsrail hükümetini eleştirmenin antisemitizm olmadığını, bir gereklilik olduğunu" savunuyor.

Eralp ayrıca "İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan aşırı sağcı İsrail hükümetinin de bu konuda hesap vermesi gerektiğini" belirtiyor.

AİLESİ 1980 DARBESİ SONRASI ALMANYA'YA SIĞINDI

45 yaşındaki Elif Eralp, 1980 darbesinin ardından Almanya'ya sığınmacı olarak giden Kayserili bir babanın ve Adanalı bir annenin çocuğu olarak Münih'te dünyaya geldi. Çocukluğunu Hamburg'da geçiren Eralp, küçük yaşlarda karşılaştığı ayrımcılık ve adaletsizliklerin hukukçu olma kararında etkili olduğunu belirtiyor.

12 yaşında hukuk okumaya karar verdiğini söyleyen Eralp, Birleşmiş Milletler'deki stajının ardından göçmen ve mülteci hakları alanında çalışmalar yürüttü.

11 YIL SOL PARTİ'NİN HUKUK DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Eralp, 11 yıl boyunca Federal Meclis'te Sol Parti'nin hukuk danışmanı olarak görev yaptı. 2021'den bu yana ise Berlin Eyalet Parlamentosu'nda milletvekilliği görevini sürdürüyor.

Türkiye ile bağlarını devam ettiren Eralp, her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini ifade ediyor. İstanbul'da öğrencilik döneminde staj yaptığını belirten Eralp, Türk mutfağına olan ilgisini de sık sık dile getiriyor.

BERLİN'DE İLK KEZ 16-17 YAŞINDAKİ GENÇLER DE OY KULLANACAK

Bu arada yaklaşık 3 milyon 700 bin nüfuslu Berlin'deki eyalet seçimlerinde 2 milyon 500 bin seçmen oyunu kullanacak.

2023 yılında Berlin Anayasası'nda yapılan değişiklikle oy kullanma hakkı 18'den 16'ya düşürüldü.

Aşırı sağcı AfD'nin karşı çıktığı bu değişikliğe CDU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti gençlerin siyasi karar alma süreçlerini katılımını daha erken yaşlarda sağlayarak demokrasiyi güçlendirmek hedefiyle destek vermişti.

Bu değişiklik, 16-18 yaş aralığındaki yaklaşık 55 bin 400 gence sandığa giderek oyunu kullanma fırsatı sağladı.