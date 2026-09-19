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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Dönemin savcıları tutuklandı

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Dönemin başsavcısı Ali İşgören ile Cezaevi Savcısı Necip Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Dönemin savcıları tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

UĞUR İLE YILDIRIM'A EV HAPSİ KARARI

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ve emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol verildi.

DÖNEMİN BAŞSAVCISI İLE CEZAEVİ SAVCISI TUTUKLANDI

Dönemin Başsavcısı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaşif Kozinoğlu
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