Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Dönemin savcıları tutuklandı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ve emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol verildi.
Dönemin Başsavcısı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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