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Gündem olan iddia! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 3 milletvekili daha AK Parti'ye katılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in belediye başkanları ve milletvekillerinden AK Parti'ye katılım talebi olduğu yönündeki açıklaması dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından gözler olası transferlere çevrildi. Ankara kulislerinden yansıyan iddialar ise kısa sürede gündem oldu. İddialara göre İYİ Parti'den iki, Yeni Parti'den bir milletvekili AK Parti'ye katılacak.

Gündem olan iddia! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 3 milletvekili daha AK Parti'ye katılacak
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in geçen günlerde yaptığı açıklama siyaset kulislerini hareketlendi. Çelik, 10 Eylül'deki MKYK sonrası 4 belediye başkanının daha AK Parti'ye katıldığını duyurmuş ve "Partimizde gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var" demişti.

Gündem olan iddia! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 3 milletvekili daha AK Parti ye katılacak 1

ANKARA KULİSLERİNDE BOMBA İDDİA

Çelik'in bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Ankara kulislerinden bomba bir transfer iddiası kamuoyuna yansıdı.

Gündem olan iddia! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 3 milletvekili daha AK Parti ye katılacak 2

İYİ PARTİ'DEN 2 YENİ PARTİ'DEN 1 VEKİL AK PARTİ'YE KATILABİLİR

Cumhuriyet’in edindiği kulis bilgilerine göre, İYİ Parti’den iki, Yeni Parti’den de bir milletvekilinin yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte AK Parti'ye katılabileceği öne sürüldü.

AK PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İddiası edilen transferlerin gerçeklemesi durumunda AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 283'e yükselecek. Yeni Parti'nin 90'a, İYİ Parti'nin ise 25'e gerileyecek.

Öte yandan 2023 genel seçimlerinin ardından yaşanan transferler de göze çarptı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden bu yana farklı partilerden seçilen 19 milletvekili AK Parti saflarına katıldı.

Partilerinden ayrılarak AK Parti'ye geçen milletvekilleri şu şekilde:

İYİ Parti (10 Vekil): İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Ömer Karakaş ve Mehmet Mustafa Gürban.

Gelecek Partisi (5 Vekil): Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin ve Mustafa Bilici.

CHP (2 Vekil): Hasan Ufuk Çakır ve Nimet Özdemir (Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den seçildikten sonra CHP’ye geçmişti).

Yeniden Refah Partisi (1 Vekil): Suat Pamukçu.

DEVA Partisi (1 Vekil): İrfan Karatutlu.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili İYİ Parti ak parti Yeni Parti
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