Anlaşma sağlanamamıştı! İşte Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler

İran ve ABD arasında Pakistan’da gerçekleştirilen ve 21 saat süren müzakerede sonuç çıkmamıştı. Dünyayı tedirgin eden gelişmelerin ardından bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeleri tek tek sıraladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD’nin "maksimalist yaklaşımdan vazgeçip İran halkının haklarına saygı" göstermesi durumunda anlaşmaya varmanın yollarının bulunabileceğini ifade etti.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddelerin neler olduğunu açıkladı.

ABD'NİN ŞARTLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Söz konusu maddelerin, "tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi, geçen sene Haziran ayında ABD bombardımanında ağır hasar gören başlıca nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülerek imha edilmesi, yeraltına gömüldüğü değerlendirilen 400 kilogramdan fazla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun gün yüzüne çıkarılması, bölgesel müttefikleri de kapsayan daha geniş çaplı bir barış, güvenlik ve gerilimi azaltma çerçevesinin kabul edilmesi, Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi vekil gruplarının finansmanına son verilmesi ile Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti alınmaksızın tamamen açılması olduğunu" aktarıldı.

PEZEŞKİYAN: "ANLAŞMAYA VARMANIN YOLLARI BULUNACAKTIR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır." ifadesini kullandı.

"ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

