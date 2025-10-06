HABER

Anlaşma sağlandı: İki dev arasında dikkat çeken yapay zeka ortaklığı!

AMD ve OpenAI yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurdu. ABD'li yarı iletken şirketi AMD, OpenAI'nin yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacağını ve ilk kurulumların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını açıkladı.

AMD ve OpenAI yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurdu. Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, AMD ve OpenAI'nın stratejik ortaklık kurduğu aktarıldı.

Açıklamada, OpenAI, uzun yıllara yayılan anlaşma kapsamında 6 gigawatt kapasiteye sahip AMD çiplerini kullanacağı bildirildi.

2026'NIN İKİNCİ YARISI İŞARET EDİLDİ

Anlaşma doğrultusunda OpenAI'nin AMD ile ana stratejik işlem gücü ortağı olarak iş birliği yapacağı belirtilen açıklamada, AMD Instinct MI450 serisi çiplerin ilk 1 gigawattlık kurulumuna 2026'nın ikinci yarısında başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ortaklığın her iki şirket için de bir kazan-kazan durumu yaratacağı, çok büyük ölçekli yapay zeka uygulamalarını mümkün kılacağı ve tüm ekosistemin ilerlemesini sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, stratejik çıkarları daha da uyumlu hale getirmek için AMD'nin OpenAI'ye 160 milyon adede kadar AMD hissesi için alım hakkı verdiği ve bu hakkın belirli aşamaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde devreye gireceği belirtildi. (AA)

