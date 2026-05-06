Anne ayı ve yavruları inlerinde dron kamerasıyla görüntülendi

Artvin’in Şavşat ilçesinde anne ayı ve yavruları inlerinde dronla görüntülenirken, Arhavi’de yol kenarındaki iki ise ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin’in Şavşat ilçesi Çermik köyü ile Akdamla köyü sınırında anne ayı ve iki yavrusu, inlerinde dron kamerasıyla görüntülendi. Ormanlık ve sarp arazide kaydedilen görüntülerde, anne ayının yavrularını koruma içgüdüsüyle in çevresinde dikkatli şekilde hareket ettiği görüldü.

Meraklı yavru ayıların dronu fark ederek inlerinden dışarı uzanıp çevreyi izlediği anlar kameraya yansırken, zaman zaman geri çekilip tekrar bakmaları dikkat çekti. Görüntülerde anne ayının ise çevreyi kontrol ederek yavrularını gözettiği anlar yer aldı.

Öte yandan bir başka görüntü de Arhavi ilçesinde kaydedildi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yol kenarında duran iki ayının bir süre çevreyi izlediği görüldü. Aracın yavaşlamasıyla birlikte kısa süreli tereddüt yaşayan ayılar, ardından kara yoluna inerek hızla ormanlık alana doğru uzaklaştı.