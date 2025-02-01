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Anne, baba, kardeş ve babaannesini öldürmüştü! Katliam sonrası kamerada... Her şeyi itiraf etti, susturucu detayı

01.02.2025 08:44
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İstanbul'da anne, baba, kardeşi ve babaannesini gözünü kırpmadan öldüren 17 yaşındaki B.Y., Bursa'da yakalandı. İlk ifadesinde babasıyla tartıştığını ve cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf eden B.Y.'nin üzerinde yakalanan silahta 'susturucu' detayı dikkat çekti. Öte yandan B.Y.'nin katliam sonrası kaçış anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Anne, baba, kardeş ve babaannesini öldürmüştü! Katliam sonrası kamerada... Her şeyi itiraf etti, susturucu detayı

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. B.Y., cinayeti neden işlediğini itiraf ederken; yanında ele geçirilen silahtaki detay da dikkat çekti.

Olay, geçen perşembe akşamı saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı.

KAPIYI AÇINCA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

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ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ! 'SUSTURUCU' DETAYI

Ele geçirilen silahın ucunda ise susturucu kullanmak için takılan namlu kapağı olduğu öğrenildi.

B.Y.'nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

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BİNADAN ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Şüphelinin cinayeti işledikten sonra binadan çıktığı anlar sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek kaçtığı görülüyor.

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Fatma İnce, Zilan Yenigün, Mehmet Yenigün, Aysun Yenigün Sultangazi’deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na toprağa verildi.

TUTUKLANDI

B.Y.'nin Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlı B.Y., sevk edildiği adliyede ifade işlemleri sonrası tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Eyüpsultan
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