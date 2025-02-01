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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Arayıp böyle diyorlar...

Bakan Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Arayıp böyle diyorlar...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.02.2025 09:19
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Vatandaşları arayarak "Hakkınızda icra davası var" diyerek dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya 61'inin ise tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Arayıp böyle diyorlar...

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında; elebaşılığını C.A.'nın yaptığı organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

ali yerlikaya

61'İ TUTUKLANDI

Örgüt elebaşının içerisinde bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını, 61'inin tutuklandığını, 27'sinin adli kontrolle serbest bırakıldığını aktaran Yerlikaya, çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, döviz ve Türk lirası ile dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.

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"HAKKINIZDA İCRA DAVASI VAR" DİYEREK DOLANDIRIYORLAR

Bakan Yerlikaya, "Organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin vatandaşımızı arayarak, kendilerini uzlaştırmacı avukat, icra memuru olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra davası var' diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından, savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonları koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya dolandırıcı
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