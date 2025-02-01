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Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da değişiklik

01.02.2025 07:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan'ı görevden aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş de görevden alındı.

Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da değişiklik

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı.

Ekran Alıntısı

İLLER BANKASINA ATAMA

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Bahameddin Karaköse atandı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kültür ve Turizm Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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