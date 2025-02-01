Anne, baba, kardeş ve babaannesini öldürmüştü... Olayın sır perdesi aralandı! İfade de şok edici gerçekler açığa çıktı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y. isimli çocuk, yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün, babası Mehmet Yenigün, kardeşi Zilan Yenigün ile babaannesi Fatma İnce'yi silahla öldürerek kaçmıştı.

İKİNCİ İFADE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bursa'ya kaçan şüpheli çocuk, çok geçmeden yakalanarak İstanbul'a getirilerek gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı. İlk ifadesinde altınlar için ailesini öldürdüğünü söyleyen çocuğun sonrasında verdiği ifade şaşkınlık yarattı.

KADININ YANINA GİTMEK İÇİN ALTINLARI İSTEMİŞ

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardıklarına göre, B.Y. sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kendinden 20 yaş büyük bir kadına aşık olduğunu söyledi. B.Y., kadınla yaşamak için altınları babasından istedi. Babası altınları vermeyince aralarındaki tartışma büyüdü.

SİLAHI NEREDEN BULDU?

Aile, 17 yaşındaki B.Y.’nin kendisinden 20 yaş büyük bir kadınla ilişkisini onaylamadı. Aile içindeki tartışmalar bu ilişkinin ardından başladı. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, B.Y.’nin bulduğu silahın ucuna susturucu taktığı tespit edildi. Ayrıca, ilişkideki kadının İstanbul dışında yaşadığı öğrenildi. B.Y.'nin ise silahı nereden temin ettiği bilinmiyor.