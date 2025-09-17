HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Anne babalar dikkat: Resmen duyuruldu! Gençlere uygun sürümü geliyor

OpenAI, ChatGPT'nin gençlere uygun bir sürümünü geliştiriyor. ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirket, yaptığı açıklamada, gençlere özel “farklı bir ChatGPT deneyimi” üzerinde çalıştığını duyurdu. ChatGPT'nin gençler için geliştirilen sürümü, daha sıkı sınırlamalar içerecek. Ayrıca 18 yaş altı bireyleri ChatGPT'nin standart sürümünden uzak tutmak için yaş tahmini teknolojisi de bulunacak.

Anne babalar dikkat: Resmen duyuruldu! Gençlere uygun sürümü geliyor
Enes Çırtlık

Yapay zekâ araçlarının hızlı yükselişi sadece yetişkinlerin değil, gençlerin de hayatında büyük yer tutmaya başladı. Ancak uzmanlar uzun süredir gençlerin çevrim içi güvenliği ve ruh sağlığı konusunda yapay zekâ sohbet botlarıyla kurdukları ilişkilerden endişe ediyordu. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan ise bu konuyla ilgili önemli bir adım geldi.

GENÇLERE UYGUN CHATGPT GELİYOR

OpenAI, ChatGPT'nin gençlere uygun bir sürümünü geliştiriyor. CNET'te yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada, gençlere özel “farklı bir ChatGPT deneyimi” üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yeni genç modu, ChatGPT'nin koruma eksikliğinin genç oğullarının intihar etmesine katkıda bulunduğunu iddia eden bir ailenin açtığı davanın ardından şirketin daha geniş kapsamlı bir güvenlik girişiminin parçası.

Anne babalar dikkat: Resmen duyuruldu! Gençlere uygun sürümü geliyor 1

Yeni “genç modu”, OpenAI’ın güvenlik alanındaki daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçası.
Bu girişimler, ChatGPT’nin yeterli koruma sunmamasının oğullarının intiharıyla sonuçlandığını öne süren bir ailenin açtığı dava sonrasında hız kazandı.

Yapılan değişiklikler arasında, 18 yaş altı bireyleri ChatGPT'nin standart sürümünden uzak tutmak için yaş tahmini teknolojisi de bulunuyor. Duyuruya göre, sistem bir kişinin yaşını tahmin edemediği takdirde, ChatGPT otomatik olarak 18 yaş altı deneyime geçiş yapacak.

CHATGPT'NİN GENÇ MODUNDA NELER VAR?

ChatGPT'nin gençler için geliştirilen sürümü, daha sıkı sınırlamalar içerecek. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Flört içerikli konuşmalara veya kendine zarar verme gibi konulara kurgusal ya da yaratıcı yazım bağlamında bile olsa izin verilmeyecek.
  • Bir genç intihar düşüncelerini dile getirirse, OpenAI öncelikle ebeveynlerle iletişime geçmeye çalışacak, eğer bu mümkün olmazsa ve acil bir tehlike söz konusuysa, yetkililere ulaşacak.
  • Ebeveynler, hesapları birbirine bağlayabilecek, ChatGPT’nin nasıl yanıt vereceğine dair kurallar koyabilecek ve “kısıtlama saatleri” belirleyerek uygulamayı belirli zaman dilimlerinde erişime kapatabilecek.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortaca’da kaza: 1’i ağır 5 yaralıOrtaca’da kaza: 1’i ağır 5 yaralı
Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de 3 gün denize girmek yasaklandıAçıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de 3 gün denize girmek yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.