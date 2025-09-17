Anne babalar dikkat: Resmen duyuruldu! Gençlere uygun sürümü geliyor

Yapay zekâ araçlarının hızlı yükselişi sadece yetişkinlerin değil, gençlerin de hayatında büyük yer tutmaya başladı. Ancak uzmanlar uzun süredir gençlerin çevrim içi güvenliği ve ruh sağlığı konusunda yapay zekâ sohbet botlarıyla kurdukları ilişkilerden endişe ediyordu. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan ise bu konuyla ilgili önemli bir adım geldi.

GENÇLERE UYGUN CHATGPT GELİYOR

OpenAI, ChatGPT'nin gençlere uygun bir sürümünü geliştiriyor. CNET'te yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada, gençlere özel “farklı bir ChatGPT deneyimi” üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yeni genç modu, ChatGPT'nin koruma eksikliğinin genç oğullarının intihar etmesine katkıda bulunduğunu iddia eden bir ailenin açtığı davanın ardından şirketin daha geniş kapsamlı bir güvenlik girişiminin parçası.

Yapılan değişiklikler arasında, 18 yaş altı bireyleri ChatGPT'nin standart sürümünden uzak tutmak için yaş tahmini teknolojisi de bulunuyor. Duyuruya göre, sistem bir kişinin yaşını tahmin edemediği takdirde, ChatGPT otomatik olarak 18 yaş altı deneyime geçiş yapacak.

CHATGPT'NİN GENÇ MODUNDA NELER VAR?

ChatGPT'nin gençler için geliştirilen sürümü, daha sıkı sınırlamalar içerecek. Bunlar arasında şunlar yer alıyor: