Anne babasını öldürüp, 3 akrabasını yaraladı! 74 yıl hapis cezası

Tekirdağ'da annesi Nilay Çoban (41) ile babası Murat Çoban'ı (44) öldürüp, 3 akrabasını yaralayan A.Ç. (18), tutuklu yargılandığı davada, 74 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anne babasını öldürüp, 3 akrabasını yaraladı! 74 yıl hapis cezası

Tekirdağ'da yaşayan A.Ç., geçen yıl 11 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturdukları apartmanın 3'üncü katında mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü annesi Nilay Çoban ile babası Murat Çoban'ı bıçakladı. Ardından A.Ç., aynı binada oturan amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban ve dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaraladı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı.

ANNE VE BABA HASTANEDE ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Nilay Çoban ile baba Murat Çoban kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan ve o dönem lise 12'nci sınıf öğrencisi olan A.Ç. tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Ç. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, A.Ç.'nin 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kesten öldürme' ve 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

'SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'

A.Ç.'nin yargılanmasına bugün Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü duruşma ile devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık A.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Duruşmada sanığın bıçakla yaraladığı amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban, dedesi Celil Çoban ile avukatlar hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık A.Ç., söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

CEZADA İNDİRİME GİDİLDİ

Mahkeme heyeti, A.Ç.'yi anne ve babasını 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın yaşının olay tarihinde 18'den küçük olması nedeniyle cezada indirime gitti. Sanığa anne ve babasına yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı 23 yıl 5 ay 22 gün olmak üzere toplam 46 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası verildi. Sanık, amcası, yengesi ve dedesini de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Sanık A.Ç. 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 74 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ
