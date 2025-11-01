Anne ile kızının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Taner C. (60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Nesrin C. (56), Ebru Coşkun (51) ve Zeynep Coşkun (23) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANNE VE KIZ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan anne Ebru Coşkun ile kızı Zeynep Coşkun ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Ebru Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Coşkun da bugün saat 14.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Enes A. (23), koltuk değneğiyle adliyeye sevk edildi. Kamyonetin sürücüsü, mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

