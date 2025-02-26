Anne Kart nedir? İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? İBB Anne Kart şartları

Vatandaşlar, devletin belli başlı farklı kurumları tarafından da desteklenen ve kontrol edilen çeşitli imkanlarla birçok ayrıcalık kazanırlar. Bu ayrıcalıklar sosyal statüleri, yaşları ya da eğitim durumları gibi farklı özelliklere göre belirlenebilir. Anne kart adı verilen uygulama da bunlardan biridir.
Anne Kart adı verilen uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmış olan bir uygulamadır. Yalnızca ve özellikle annelerin kullanabilmesi yararlanabilmesi amacı ile oluşturulmuş bir ulaşım kartıdır.
Bu kart anne olan kişilerin toplu taşıma araçlarında ücretsiz bir şekilde yolculuk edebilmelerini sağlayan bir karttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin annelere yönelik olarak çeşitli sosyal destek projelerinden biri olmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir uygulaması olarak hayata geçirilen anne kart projesinde annelerin bu karta sahip olması için önce başvuru yapması gereklidir. Başvurular online ve fiziksel olarak şu adımlar izlenerek gerçekleştirilir:
Başvuru yapabilmek için kişilerde bazı şartlar aranır. İBB Anne Kart şartları şunlardır:
İstanbul Büyükşehir belediyesi Anne Kart ile yapılan seyahatlerde belli bir kullanım sınırlaması yoktur. Kartlar gün içinde defalarca ve istenildiği gereksinim duyulduğu kadar kullanılabilmektedir. Bu sınırsızlığın amacı annelere esneklik sağlamaktır.
Ancak bazı özel durumlarda kart kullanılmayabilir. Bu duruma örnek olarak kartın kullanım süresinin dolması ve kartın geçerlilik tarihini aşmış olması durumu gösterilebilir. Anne kart ayrıca ulaşım dışında durumlar için de geçerli olabilmektedir.