HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Anne Kart nedir? İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? İBB Anne Kart şartları

Anne Kart nedir? İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? İBB Anne Kart şartları

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.02.2025 17:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın bazı işlemlerinin hızlanması ya da günlük hayatının daha kolay bir hale gelebilmesi için devlet kurumlarınca ve belediyelerin yönetiminde birçok imkan sağlanmaktadır. Bu imkanlar sayesinde kişiler yaş, eğitim durumu ya da farklı özelliklerine göre farklı ayrıcalıklara sahip olurlar.

Anne Kart nedir? İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? İBB Anne Kart şartları

İçindekiler

  • Anne Kart nedir?
  • İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır?
  • İBB Anne Kart şartları nelerdir?
  • Anne Kart günde kaç defa kullanılır?

Vatandaşlar, devletin belli başlı farklı kurumları tarafından da desteklenen ve kontrol edilen çeşitli imkanlarla birçok ayrıcalık kazanırlar. Bu ayrıcalıklar sosyal statüleri, yaşları ya da eğitim durumları gibi farklı özelliklere göre belirlenebilir. Anne kart adı verilen uygulama da bunlardan biridir.

Anne Kart nedir?

Anne Kart adı verilen uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmış olan bir uygulamadır. Yalnızca ve özellikle annelerin kullanabilmesi yararlanabilmesi amacı ile oluşturulmuş bir ulaşım kartıdır.

Bu kart anne olan kişilerin toplu taşıma araçlarında ücretsiz bir şekilde yolculuk edebilmelerini sağlayan bir karttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin annelere yönelik olarak çeşitli sosyal destek projelerinden biri olmuştur.

İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir uygulaması olarak hayata geçirilen anne kart projesinde annelerin bu karta sahip olması için önce başvuru yapması gereklidir. Başvurular online ve fiziksel olarak şu adımlar izlenerek gerçekleştirilir:

  • Online başvuru için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması ya da sitesine girilir ve ilgili sayfadan başvuru formu doldurulur. Başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli belgeler eklenerek başvuru tamamlanır.
  • Şahsen başvuru için gerekli belgeler düzenlenerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan hizmet binalarına gidilerek başvuru yapılır.

İBB Anne Kart şartları nelerdir?

Başvuru yapabilmek için kişilerde bazı şartlar aranır. İBB Anne Kart şartları şunlardır:

  • Anne olmak ve bunu kanıtlamak
  • İstanbul şehrinde ikamet ediyor olmak
  • Çocukların belirlenen yaş aralığında olması
  • Tüm durumları ilgili belgeler ile kanıtlamak

Anne Kart günde kaç defa kullanılır?

İstanbul Büyükşehir belediyesi Anne Kart ile yapılan seyahatlerde belli bir kullanım sınırlaması yoktur. Kartlar gün içinde defalarca ve istenildiği gereksinim duyulduğu kadar kullanılabilmektedir. Bu sınırsızlığın amacı annelere esneklik sağlamaktır.

Ancak bazı özel durumlarda kart kullanılmayabilir. Bu duruma örnek olarak kartın kullanım süresinin dolması ve kartın geçerlilik tarihini aşmış olması durumu gösterilebilir. Anne kart ayrıca ulaşım dışında durumlar için de geçerli olabilmektedir.

Bu nasıl anne! 3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirttiBu nasıl anne! 3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirtti
Sır olay; biri öldü biri baygın...Sır olay; biri öldü biri baygın...
Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart istanbul büyükşehir belediyesi kart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü

Yer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü

O lüks otel şimdi virane! Tekrardan satışta...

O lüks otel şimdi virane! Tekrardan satışta...

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.