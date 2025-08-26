HABER

Anne katili yakalandı! İstanbul bu korkunç cinayeti konuşuyor: Cezaevinden yeni çıkmış

İstanbul'da bir cani, annesini katletti. 20 yaşındaki Abdullah Azat Kınay, tartıştığı annesi Çiğdem Kınay'ı (45) başından vurarak öldürdü. Cani oğlun suç kayıtları olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Sultangazi’de aile içerisinde başlayan sözlü tartışma cinayetle bitti. 20 yaşındaki Abdullah Azat Kınay, annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tartışma esnasında başından vurarak öldürdü. Annenin cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, Azad Kınay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP BIRAKIP KAÇTI

Olay, dün gece saat 00.05 sıralarında Sultangazi ilçesi Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5. katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, oğlu Abdullah Azat Kınay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiğdem Kınay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Çiğdem Kınay’ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SAKARYA’DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda Azat Kınay’ın Sakarya’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışmalara destek vermesiyle Kınay,1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Daha önceden işlediği suçlardan kaydı bulunan Azat Kınay’ın bir süre önce yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi. İddiaya göre şüpheli cezaevine girince annesi evdeki silahı alıp yok etmişti. Şüpheli cezaevinden çıkınca annesine sürekli silahını sordu annesi vermedi. Ayrıca Kınay ifadesinde, olayda kullandığı silahı annesinin elinde gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını ve tabancayı elinden almaya çalışırken aralarında arbede çıktığını ve tabancanın ateş aldığını söyledi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
