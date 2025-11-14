"Annemle gönül ilişkisi vardı" deyip sokağı kan gölüne çevirdi! Dehşet bugün yaşandı, kimse durduramadı

Antalya'da gündem olan korkunç olay saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi’nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan G.S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp kaçtı.

BEKÇİ 22 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesiği olduğu belirlendi.

'ANNESİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ' İDDİASI

Polis ekipleri, kısa sürede G.S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. G.S.'nin annesi M.S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde G.S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül’ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen G.S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü.

