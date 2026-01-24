Annesi Esra Erol'da oğlunu arıyordu: Kurşunlanma olayında şüpheli olarak yakalandı!

Kayıp başvurusu sonrası ulusal televizyon ekranlarına taşınan olay, organize suç soruşturmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Oğlunu bulmak için Esra Erol’un programına çıkan Ayşe Arslan’ın "Çeteler aklını karıştırdı, onu suçta kullanacaklar" sözleri günler sonra gerçeğe dönüştü. Kayıp olarak aranan Enes Mekselina Arslan’ın, Edirne’de düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir işyeri kurşunlama soruşturması kapsamında kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelendi, saldırının bir araçtan gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullandığı tespit edildi. Söz konusu araç, bir hastanenin otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

İLK OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen baskınlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirilirken şüphelilerden birinin kimliği dikkat çekti.

GÖZALTI SAYISI 8’E ÇIKTI

Devam eden çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 2 şüpheli daha Edirne’de yakalandı. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, toplam gözaltı sayısı 8’e çıktı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yakalanan şüpheliler arasında, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olduğu ortaya çıktı. Yeni nesil çeteler tarafından işyeri kurşunlama olaylarında tetikçi olarak kullanıldığı iddia edilen kişinin, Esra Erol’un programına çıkarak oğlunu arayan Ayşe Arslan’ın oğlu Enes Mekselina Arslan olduğu belirlendi.

ANNESİ CANLI YAYINDA UYARMIŞTI

Ayşe Arslan, canlı yayında yaptığı açıklamada oğlunun 7 Kasım’da araç anahtarını aldıktan sonra kaybolduğunu, kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylemişti. Enes Mekselina Arslan’ın, kaybolduğu gün Serenay D. ve Fırat Ç. ile birlikte olduğunun düşünüldüğünü ifade eden anne, Fırat Ç. hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu.

Canlı yayında konuşan Arslan, Fırat Ç.’nin çocuklardan yaşça büyük olduğunu, çevresinden olumsuz bilgiler aldığını ve oğlunun suçta kullanılmasından endişe ettiğini dile getirmişti. Anne Arslan’ın bu sözleri, yürütülen soruşturmayla birlikte yeniden gündeme geldi.