Annesi ve anneannesini baltayla 110 parçaya ayırmıştı: Cezası belli oldu!

2023 yılında yaşanan olayda iddialara göre cinnet geçirerek annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla parçalayan 34 yaşındaki Rabia Çataklı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Olaydan sonra anne ve anneanne toprağa verilirken Rabia Çataklı, "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle tutuklandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rabia Çataklı ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede Adli Tıp Kurumu'nun sanık Rabia Çataklı'nın cezai sorumluluğunun tam olduğu şeklindeki raporu okundu.

Raporda, "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği tespit edilemediği, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgele de rastlanmadığı, bu duruma göre Rabia Çataklı'nın 13 Ağustos 2023 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu" ifadelerine yer verildi.

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili sanığın indirim olmadan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise rapora istinaden sanığın annesi ve anneannesine karşı işlediği "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek "İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay gerçekleşti" dedi. Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek sanığın beraatini ya da tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın annesi Şeyda Çataklı, anneannesi Medine Küçükkaya'ya yönelik üstsoya ve kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediğine belirterek iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

