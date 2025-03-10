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Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı! Çanakkale bu dehşeti konuşuyor

10.03.2025 17:46
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Çanakkale bugün evinin balkonundan dehşet saçan şahsı konuşuyor. Şiddet uyguladığı annesini rehin alan Burak A. elinde av tüfeğiyle balkona çıktı, tüfeği vatandaşlara ve polislere doğrulttu. Polisler ikna etmeye çalışırken saldırgan, sokaktaki Fikret Okay'ı (50) yaraladı, adamın yerden alınmasına da müsaade etmedi. Polisin daireye operasyon düzenledi, çatışma çıktı. Burak A. etkisiz hale getirildi.

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı! Çanakkale bu dehşeti konuşuyor

Dehşet veren olay saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. 2’nci kattaki evinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan Burak A.'yı görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı.

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Balkondaki Burak A., elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sürerken, şüphelinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu sokaktaki Fikret Okay (50) yaralandı.

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YARALADIĞI ADAMIN YERDEN ALINMASINA İZİN VERMEDİ

Polis ekipleri, Burak A.’dan silahı bırakıp teslim olmasını istedi ancak Burak A. polise direndi, yerde yatan Okay'ın alınmasına izin vermedi.

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POLİSLER DUVARI DELİP BİNAYA GİRDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Buradan Okay'a ulaşan ekipler, onu bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ÇATIŞMA ÇIKTI

Polis ekipleri, ardından Burak A.'nın bulunduğu daireye operasyon düzenledi. Burak A., çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis ise hafif yaralandı. Burak A.’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.

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ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYIP REHİN ALMIŞ

Olay ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Polisin, Burak A.'nın annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine olay yerine gittiği bildirildi. Burak A.'nın polis ekiplerine ateş açıp annesini rehin aldığı ifade edildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale ateş
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