Kaza sonrası olay yerine gelen çekiciye çarpıp kaçtı

Kaza, Geçit Mahallesi’nde hızlı tren hattının altındaki kavşak yakınlarında meydana geldi. Mudanya’dan Bursa istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

OTOMOBİLİ ÇEKMEYE GELENE ÇEKİCİYE BAŞKA ARAÇ ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, Geçit-Mudanya istikametinde durabildi. Kaza yapan aracın kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Aracı yüklemek üzere çalışma yapan çekiciye, bu sırada başka bir otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın ardından otomobil sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Yaşanan iki ayrı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır