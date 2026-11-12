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Afet Sonrası Bina Hasar Tespit Yönetmeliğinde değişiklik: Eşyaların tahliyesine güvenlik birimleri eşlik edecek

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, afetlerin ardından binalardaki eşyaların tahliyesi sürecinde gözetim yetkisi ve sorumluluk yapısı yeniden düzenlendi. Hasarlı yapılardaki eşyaların çıkarılması ve taşınması sürecinde güvenlik birimlerinin gözetimi ve hak sahiplerinin doğrudan sorumluluğu esas alındı.

Afet Sonrası Bina Hasar Tespit Yönetmeliğinde değişiklik: Eşyaların tahliyesine güvenlik birimleri eşlik edecek
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan “Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 12 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Afet Sonrası Bina Hasar Tespit Yönetmeliğinde değişiklik: Eşyaların tahliyesine güvenlik birimleri eşlik edecek 1

AFET SONRASI BİNA TAHLİYESİNDE YENİ DÖNEM

Yapılan düzenlemeyle birlikte, mevcut yönetmeliğin 15. ve 21. maddelerinde yer alan tahliye süreçlerine ilişkin kritik bir değişikliğe gidildi. Daha önce "tahliye, yerleştirme ve planlama grubu gözetiminde" yürütülen işlemler, yeni düzenlemeyle "güvenlik ve trafik grubu gözetiminde eşya sahiplerince" yapılacak şekilde revize edildi.

Afet Sonrası Bina Hasar Tespit Yönetmeliğinde değişiklik: Eşyaların tahliyesine güvenlik birimleri eşlik edecek 2

GÜVENLİK BİRİMLERİNİN GÖZETİMİNDE OLACAK

Böylece hasarlı yapılardaki eşyaların çıkarılması ve taşınması sürecinde güvenlik birimlerinin gözetimi ve hak sahiplerinin doğrudan sorumluluğu esas alındı.

Ayrıca yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 formlarında da değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek olan yönetmelik hükümleri, 22 Aralık 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete bina Az hasarlı binalara devlet desteği var mı?
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