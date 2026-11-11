Memur-Sen ve ILC, Gazze'nin hafızasını COP31'e taşıdı

Memur-Sen ve ILC tarafından Gazze’deki insani ve çevresel yıkıma dikkati çekmek, Filistin’in köklü kültürünü ve medeniyet birikimini hatırlatmak, Filistin halkının var olma ve yaşatma mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla hazırlanan “Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikayesi” deneyim sergisi, COP31 Yeşil Bölge’de ziyaretçilerle buluştu.

DENEYİM SERGİSİ, GAZZE'NİN HAFIZASINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

“Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikayesi” deneyim sergisi, işgalin geride bıraktığı izleri, ekosistem kırımını ve bütün zorluklara rağmen yaşatılan geleceğe dair umudu anlatıyor. Farklı bölümlerden oluşan sergi, ziyaretçileri Gazze’nin yaşam dolu sokaklarından bugünkü yıkımdan enkazın arasındaki gerçek tanıklıklardan geleceğe uzanan umuda doğru interaktif bir yolculuğa çıkarıyor.



Filistin’den getirilen gündelik yaşam objeleri, yarım kalan hayatların sessiz tanıkları olarak sergileniyor. Alanın merkezindeki yaralanmış fakat ayakta kalan zeytin ağacı, Filistin halkının toprağına bağlılığını temsil ediyor. Bir zeytin ağacının gölgesinde, dünün acıları ve yarının umutları buluşuyor. Kökleriyle geçmişe tutunan, dallarıyla geleceğe uzanan zeytin ağacı; barışın, dayanışmanın ve yeniden filizlenen yaşamın simgesine dönüşüyor.

Gazze’deki evleri simgeleyen anahtarlardan oluşturulan Filistin haritası ise yerinden edilen ailelerin nesiller boyunca koruduğu umudu görünür kılıyor.

Anadolu Ajansının Gazze’de görev yapan foto muhabirlerinin objektiflerine yansıyan karelerden oluşan seçki, Filistinli ressam ve grafik sanatçılarının eserleri ile yıkım öncesini ve sonrasını gösteren hareketli görseller, işgalin izlerini farklı anlatım biçimleriyle ziyaretçilere aktarıyor.

Sergide, enkazın, tahrip edilen zeytinliklerin, kirlenen su kaynaklarının ve işgalin neden olduğu karbon salımının boyutu çarpıcı verilerle de ortaya konuluyor.

Serginin çıkışındaki interaktif mesaj alanında ise ziyaretçiler, Gazze’ye ve insanlığa yönelik umut mesajlarını dijital sisteme aktarabiliyor.

Barışın, insan onurunun ve çevresel adaletin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği mesajını taşıyan sergi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında COP31 Yeşil Bölge Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyaret edilebilecek.

Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC), serginin yanı sıra Mavi ve Yeşil Bölgelerde yer alacağı dört farklı panel ve etkinlikle de emek hareketinin iklim politikalarına ilişkin öncelik ve beklentilerini COP31 gündemine taşıyacak.