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Bursa’da feci kaza: Anne ve oğlu yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Bursa’da feci kaza: Anne ve oğlu yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hamza B. (22) yönetimindeki 16 DAG 83 plakalı otomobil, Gürbüz Sokak'tan caddeye çıkış yapan Paşhali B. (18) idaresindeki 16 BLD 934 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bursa’da feci kaza: Anne ve oğlu yaralandı 1

ANNE OĞUL KAZADA YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Paşhali B. ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi Hanifa B. (37) yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’da feci kaza: Anne ve oğlu yaralandı 2

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı anne ve oğlunun bir zincir markette uygulanan indirim kampanyasından alışveriş yaparak aldıkları gıda ürünlerini evlerine götürdükleri öğrenildi. Ağır yaralanan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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