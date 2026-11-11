Kayseri’de bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. (35), ev arkadaşı tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 35 yaşındaki Y.K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Y.K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır