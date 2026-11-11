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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşmek için Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Teklifin 4 maddesinin daha kabul edilmesiyle tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

TBMM GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLDÜ

Beyazıt, teklifin 9. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Beyazıt, aranın ardından Danışma Kurulu önerisini okuttu. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarın çalışmayacak. Ardından Meclis Başkanvekili Beyazıt, birleşimi 17 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu nda görüşülen Türk Kızılay Kanunu Teklifi nin tüm maddeleri kabul edildi 1

TÜRK KIZILAY KANUNU TEKLİFİ'NİN TÜM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Teklife göre; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personeline de nakdi tazminat ödenecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki düzenlemelere aykırılık oluşmaması amacıyla Yasa'nın istisna hükmüne Türk Kızılay Kanunu da eklendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay tbmm
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