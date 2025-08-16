HABER

Annesinin elini bıraktı gözünü hastanede açtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye mahallesi Park Caddesi üzerinde annesinin elini bırakarak bir anda caddeden karşıya koşan Mahmut H.’ye (9) cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim T. (16) yönetimindeki 16 BLZ 011 plakalı motosiklet çarptı.

Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

