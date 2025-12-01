Antalya 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 1 Aralık Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 11 ile 21 derece arasında değişecek. Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esmesi sayesinde hava koşulları elverişli kalacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için rahat bir gün sunacak. Ulaşımda bulunanlar da rahat bir gün geçirebilir.

2 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 16 ile 28 derece arasında olması öngörülüyor. Gökyüzü genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali düşüyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 16 ile 32 derece arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış ihtimalinin artacağı tahmin ediliyor. 4 Aralık Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacağı belirtildi. Sıcaklıklar ise 8 ile 37 derece arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü yer yer şiddetlenen yağmur ihtimali bulunuyor. Hava sıcaklığı 2 ile 35 derece arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 37 derece arasında kalacak. 7 Aralık Pazar günü yağmur ihtimali var. Hava sıcaklığı 1 ile 40 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 3 Aralık'tan itibaren yağış ihtimalinin artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemli. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. 4 ve 5 Aralık tarihlerindeki yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçların yağmura uygun şekilde hazırlıklı olması sağlanmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak faydalıdır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.