Antalya 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %64, rüzgar hızı 14 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:30, gün batımı saati 19:45'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 17°C civarında olacak. 4 Ağustos Pazartesi günü hava yine güneşli ve parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 18°C civarında gerçekleşecek. 5 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 18°C civarında bekleniyor.

Bu dönemde Antalya'da hava sıcaklıkları yüksek ve nem oranı belirli bir seviyede olacak. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Planları gerektiğinde esnek tutmak, hem sağlığınızı korumanıza hem de tatilinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.