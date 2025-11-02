HABER

Antalya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 2 Kasım 2025 tarihi, genel olarak kapalı ve bulutlu bir hava ile geçecek. Hava sıcaklığı 19.9°C ile 28°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu belirsizlik gösteriyor. 3-7 Kasım tarihleri arasında parçalı bulutlu ve güneşli günler öne çıkacak. Bu süreçte ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak, açık hava etkinlikleri için önemli. Planlama yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı olacaktır.

Antalya'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 19.9°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %48 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/s olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 17:59'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 15°C ile 33°C arasında değişecek. 4 Kasım Salı günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 35°C arasında olacak.

5 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 14°C ile 36°C arasında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 40°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü de hava yine bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 15°C ile 40°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Sahilde vakit geçirecekseniz deniz suyu sıcaklığının düşebileceğini hatırlamalısınız. Rüzgarın artabileceğini de unutmamalısınız.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dolayısıyla kat kat giyinmekte fayda var. Gerekirse bir kat çıkarıp eklemek konforunuzu artıracaktır. Son olarak hava koşullarını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı güncel bilgilere göre ayarlamak iyi bir yaklaşım olacaktır.

