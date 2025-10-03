Antalya 03 Ekim Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 3 Ekim 2025 Cuma günü yazdan kalma bir hava deneyimlenecek. Sonbaharın ilk günleri olsa da hava sıcak olacak. Sabah saatlerinde hava serin ve güneşli. Sıcaklık 18°C civarında kalacak. Gün ortalarında sıcaklık 24–25°C'ye yükselebilir. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 27–28°C'ye çıkacak. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması öneriliyor. Şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Bol su tüketimi de önemli. Akşam saatleri daha ılıman geçecek. Sıcaklık 20–21°C'ye düşecek. Hafif esintiler serin bir atmosfer yaratacak. Gökyüzü açık kalacak. Bu, sahil keyfi için ideal bir ortam sağlayacak. Yağış beklenmiyor. Nem oranı gün boyunca bunaltıcı hissettirmeyecek. Sahillerde yaz canlılığı devam ediyor. Denize girmek için gün boyunca uygun koşullar mevcut. Ancak öğle saatlerinde kum sıcaklığı artabilir. Dikkatli olunmalı. Akşamüstü serin hava ve gün batımı manzaraları keyifli bir zaman dilimi sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Antalya'da ılıman ve güneşli olacak. 4 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17.9°C civarında kalacak. Günün ilerleyen saatlerinde 23.6°C'ye yükselebilir. Nem oranı %99 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 3.1 km/saat olacak. 5 Ekim Pazar güne daha sıcak geçecek. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %73 civarında olacak. Rüzgar hızı 7.9 km/saat olacak. Özellikle sabah ve akşam serin hava koşullarına dikkat edilmeli. Öğle saatlerinde güneşten korunmak için önlemler alınmalı. Sahillerde yoğunluk devam edecek. Denize girmek için uygun koşullar var. Ancak öğle saatlerinde kum sıcaklığına dikkat edilmeli. Akşam saatlerinde serin hava ve gün batımı manzaraları sahil keyfi için en ideal zaman olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemli. Güneşten korunmak, keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.