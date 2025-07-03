Antalya 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C, düşük sıcaklık ise 12°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden, 27 km/saat hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde sürmesi öngörülüyor.

4 Temmuz Cuma günü 26°C, 5 Temmuz Cumartesi günü 30°C, 6 Temmuz Pazar günü 30°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 32°C'lik yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik yaz iklimine uygundur. Açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için bu dönem elverişlidir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak da faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Sahilde vakit geçirecekler, güneş koruyucu ürün kullanmalıdır. Ayrıca, düzenli aralıklarla denize girmek cilt sağlığı açısından önemlidir. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi, denizciler için uygun koşullar sunabilir. Fakat rüzgarın hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Denize girmeden önce güncel hava raporlarını kontrol etmekte fayda vardır.

Sıcak hava koşullarına rağmen, Antalya'nın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfetmek mümkündür. Aşırı sıcakların etkilerini en aza indirmek için, günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercih olur. Akşam saatlerinde ise açık hava etkinliklerine katılmak daha sağlıklı olacaktır.