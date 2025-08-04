Antalya 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarına yükselecek. Gece ise 18°C civarında kalması bekleniyor. Salı günü sıcaklık biraz daha artacak ve 28°C'ye ulaşacak. Çarşamba günü sıcaklık 28°C civarında kalacak.

Bu dönemde Antalya’da hava koşulları genelde sıcak ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık yüksek seviyelere çıkacak. Dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olunması gereken bir durum var.

Bu sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaları önerilir. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlerde veya akşam serinliğine denk getirilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde gölge alanlarda kalmak faydalıdır. Yeterli su tüketimi, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların sulama sistemlerini güncel tutarak bitkilerini korumaları önemlidir.

Ayrıca, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Yangınlara karşı duyarlı olunmalıdır. Olası bir yangın durumunda en yakın yetkili mercilere haber verilmelidir.

Ekstrem hava koşullarının daha sık hale gelmesi, iklim değişikliğinin bir göstergesi olabilir. Çevre dostu uygulamaları benimsemek, enerji tüketimini azaltmak bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzdur.