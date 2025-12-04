HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve 23°C'ye kadar yükselebilecek. Kıyılarda yüksek nem oranı dikkat çekiyor. Ancak, 5 Aralık'tan itibaren beklenen şiddetli yağmur, hava koşullarında ani değişikliklere yol açabilir. Düşük sıcaklıklar ve olası su baskınları, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bu nedenle uygun giyim ve önlemler alınması öneriliyor.

Antalya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C civarında ölçülecek. Gün içinde sıcaklık 23°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı kıyılarda yüksek kalacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar ise güneydoğu yönlerden hafif esecek. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde hafif bulut geçişleri görülecek. Ancak yağış beklenmiyor. Deniz suyu sıcaklığı 23-24°C aralığında olacak.

Gelecek günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik ön görülüyor. 5 Aralık Cuma günü, şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 6°C ile 0°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü, sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 0°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü, alçak bulutlar etkili olacak. Sıcaklık 5°C ile 1°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere dikkat edilmesi önemlidir. 5 Aralık'tan itibaren beklenen yağışlar ulaşımda aksamalara neden olabilir. Düşük sıcaklıklar, olası su baskınlarına yol açabilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması önerilir. Su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Dışarı çıkarken uygun giyim tercih edilmelidir. 7 Aralık'ta beklenen alçak bulutlar, görüş mesafesini azaltabilir. Bu durum, trafikte dikkatli olunmasını gerektirir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışmalı karar! İşverenler artık mesajlarınızı okuyabilecekTartışmalı karar! İşverenler artık mesajlarınızı okuyabilecek
Kütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybettiKütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.