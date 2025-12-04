Antalya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C civarında ölçülecek. Gün içinde sıcaklık 23°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı kıyılarda yüksek kalacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar ise güneydoğu yönlerden hafif esecek. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde hafif bulut geçişleri görülecek. Ancak yağış beklenmiyor. Deniz suyu sıcaklığı 23-24°C aralığında olacak.

Gelecek günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik ön görülüyor. 5 Aralık Cuma günü, şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 6°C ile 0°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü, sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 0°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü, alçak bulutlar etkili olacak. Sıcaklık 5°C ile 1°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere dikkat edilmesi önemlidir. 5 Aralık'tan itibaren beklenen yağışlar ulaşımda aksamalara neden olabilir. Düşük sıcaklıklar, olası su baskınlarına yol açabilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması önerilir. Su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Dışarı çıkarken uygun giyim tercih edilmelidir. 7 Aralık'ta beklenen alçak bulutlar, görüş mesafesini azaltabilir. Bu durum, trafikte dikkatli olunmasını gerektirir.