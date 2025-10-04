HABER

Antalya 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Antalya'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken. Gündoğan'da hava güneşli. En yüksek sıcaklık 18°C. En düşük sıcaklık 5°C olarak tahmin ediliyor. Alanya'da da hava güneşli. Sıcaklık 19°C ile 6°C arasında değişiyor. Manavgat'ta ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 26°C arasında seyrediyor. Kemer'de az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 17°C ile 27°C arasında değişiyor. Aksu'da da kapalı ve bulutlu bir hava söz konusu. Aksu'daki sıcaklıklar 19°C ile 25°C arasında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde 5 Ekim Pazar günü, Antalya geneli güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 6°C arasında olacak. 6 Ekim Pazartesi günü bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar 18°C ile 7°C arasında seyredecek. 7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 14°C ile 7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olur. Sıcaklıkların düşebileceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Bu durum, olası soğuk algınlıklarının önüne geçebilir. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak, hem sizi hem de sevdiklerinizi koruyacaktır. Konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmeniz mümkün olabilir.

