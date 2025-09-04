HABER

Antalya 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Akdeniz iklimine uygundur. Yaz mevsiminin son günlerinde yaşanması muhtemel hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 31°C, 6 Eylül Cumartesi günü 30°C, 7 Eylül Pazar günü ise 31°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yazın son günlerinde Antalya'da tipik olarak görülen değerlerdir.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak cilt sağlığı açısından faydalıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Bu dönemde deniz suyu sıcaklıklarının da yüksek olacağı tahmin ediliyor. Denize girmeyi planlayanların, suyun sıcaklığına dikkat etmeleri gerekir. Suyun sıcaklığına girmeden önce vücutlarını suyla ıslatmak ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmalarına yardımcı olacaktır. Bu şekilde, deniz keyfini güvenli bir şekilde çıkarabilir ve olası sağlık sorunlarının önüne geçmiş olursunuz.

