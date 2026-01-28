HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

İçerik devam ediyor

Antalya'da sanayiye parça almak için gelen bir kişi, aracının gazının takılı kalmasından şüphelenen esnaf tarafından araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olayı haber alarak gelen eşinin "Habip uyan, ne olur kalk" sözleri yürek dağladı.

Antalya'da yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesi içerisinde bulunan 676 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu (51), sabah erken saatlerde parça almak için otomobiliyle kent merkezine geldi. Eski sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu.

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk" 1

ARACIN KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU!

İddiaya göre, burada bir süre oturan Topçu'nun aracından sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelenip araca yöneldi. Habip Topçu'nun içerisinde bulunduğu aracın camına vuran vatandaşlar bir ses alamayınca kapıyı açıp kontrol etti ve Topçu'nun hareketsiz şekilde sürücü koltuğunda oturduğunu gördü.

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk" 2

Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise aracın etrafını şeritle çevirdi.

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk" 3

EŞİ CAMA DAYANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ!

Topçu'nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine gelen eşi Özge Çevik Topçu, eşini arabada görünce gözyaşı döktü.

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk" 4

Eşinin cansız bedeninin bulunduğu aracın şoför kısmındaki camına dayanan kadın "Habip uyan, ne olur kalk aşkım. Daha annen-baban ölmedi" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Topçunun gözü yaşlı eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Topçu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'daki kadın cinayetiyle ilgili yeni gelişmeManisa'daki kadın cinayetiyle ilgili yeni gelişme
Hakkari’de yerleşim alanına inen tilki kameradaHakkari’de yerleşim alanına inen tilki kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.