Kendisine istismarda bulunduğunu iddia ettiği şahsı öldüren kadın tutuklandı

İddiaya göre, Emrah Çeliksoy, 2020 yılında yakın arkadaşı Ahmet Furkan Ö'nün o dönemde nişanlısı olan Sümeyye M.'ye (25) cinsel istismarda bulundu. Korktuğu için bu durumu sakladığını ileri süren kadın, Çeliksoy'dan gelen mesaj üzerine evlendiği eşi Ahmet Furkan Ö'ye yaşananları anlattı.

Bunun üzerine 31 Temmuz 2025 tarihinde Emrah Çeliksoy ile Ahmet Furkan Ö. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Çeliksoy, Ahmet Furkan Ö.'yü göğsünden bıçaklayarak eve kaçtı. Ahmet Furkan Ö.'de peşinden giderek tüfekle ateş açtı. Gözüne saçma isabet eden Çeliksoy, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeliksoy, sol gözü hiç görmezken sağ gözünde ise görme kaybı yaşandı. Olayın ardından tedavi altına alınan Ahmet Furkan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emrah Çeliksoy hakkında "yaralama", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Olaya ilişkin tutuklu ve tutuksuz sanık dün mahkeme karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen tanık Sümeyye M., Emrah Çeliksoy'un kendisine tecavüz ettiğini, Ahmet Furkan Ö'ye bu durumu anlattığını ve silahlı bıçaklı olayın bu sebeple yaşandığını söyledi. Bu durumun eşine söylemesi sonrasında ise boşandıklarını ifade etti.

Duruşma sonrası Sümeyye M., adliyenin karşısında aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

