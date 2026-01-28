HABER

Yağışla su dolan bodrum katta feci ölüm: 2 metre derinliğindeki suda hayatını kaybetti

Adana'da yağışlar sonrası yaklaşık 2 metre derinliğinde su biriken metruk binanın bodrum katına ikinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte binaya giren Muhammet Yusuf Kalkan, ikinci katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek bodrum kata düştü.

2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SUDA BOĞULDU

Kalkan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve sualtı grup amirliği ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, bodrum kattaki su birikintisinde yaptıkları çalışmayla şahsın cansız bedenini çıkardı.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bodrum katın sağanak yağışların ardından yaklaşık 2 metre derinliğinde suyla dolu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

28 Ocak 2026
28 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

