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Antalya 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Antalya'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C civarında, gece sıcaklıkları ise 25°C civarında bekleniyor. Rüzgar 26 km/saat hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 36°C, 6 Temmuz Pazar günü 35°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü de 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz iklimine uygun olarak açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için elverişlidir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sahilde vakit geçirecekler, güneş koruyucu ürün kullanmalıdır. Düzenli aralıklarla denize girmek cilt sağlığı açısından önem taşır. Rüzgarın kuzeyden esmesi denizciler için uygun koşullar sunabilir. Ancak rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Denize girmeden önce güncel hava raporlarını kontrol etmek faydalıdır. Sıcak hava koşullarına rağmen, Antalya'nın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfetmek mümkündür. Aşırı sıcakların etkilerini en aza indirmek için, günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercih olur. Akşam saatlerinde ise açık hava etkinliklerine katılmak daha sağlıklı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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