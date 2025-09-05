Antalya 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya, 5 Eylül 2025 Cuma günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 31°C civarında, gece ise 21°C seviyelerinde olması bekleniyor. Gökyüzü genellikle açık olacak. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için ideal bir gün sunuyor.

Hafta sonu, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece ise 22°C olması tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselebileceği ve gece sıcaklıklarının 23°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle, güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Gölge alanlarda vakit geçirmek, güneş çarpması riskini azaltır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler de tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur.

Sahilde vakit geçirenler için deniz suyu sıcaklığının 28°C civarında olması, yüzme için uygun koşullar sunuyor. Denize girerken dikkatli olunmalı ve deniz trafiği kurallarına uyulmalıdır. Hafif rüzgar, deniz yüzeyinin sakin kalmasını sağlayarak yüzme keyfini artıracaktır.

Sıcak günlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması büyük önem taşır. Kapalı alanlarda serinlemek, klima veya vantilatör kullanmak önerilir. Gerekirse soğuk kompres uygulanmalı, düzenli aralıklarla su içilmelidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınmak, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına destek olur.