Antalya 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı. Öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %70. Rüzgar hızı 3.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava gözlemlenecek. Öğleden sonra az bulutlu bir dönem yaşanacak. Sıcaklık 15°C ile 27.5°C arasında seyredecek. Nem oranı yine %70. Rüzgar hızı 3.7 km/saat olarak öngörülüyor.

Cuma günü, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 23°C arasında olacak. Nem oranı %70. Rüzgar hızı 3.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Akşam dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olacaktır. Cuma günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanızda yarar var. Gün içinde sıcaklıklar 20°C'nin üzerinde olacak. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Bol su içmeyi ihmal etmeyin.