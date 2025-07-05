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Antalya 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Antalya 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 35°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeyden esecek. Nem oranı %50 civarında tahmin ediliyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 35°C, 7 Temmuz Pazartesi günü ise yine 35°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz iklimine uygun olarak açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için elverişlidir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak faydalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sahilde vakit geçirenler, güneş koruyucu ürün kullanmalıdır. Düzenli aralıklarla denize girmek cilt sağlığı açısından önem taşır. Rüzgarın kuzeyden esmesi denizciler için uygun koşullar sunar. Ancak rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Denize girmeden önce güncel hava raporlarını kontrol etmek faydalıdır. Sıcak hava koşullarına rağmen, Antalya'nın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfetmek mümkündür. Aşırı sıcakların etkilerini en aza indirmek için, günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercihtir. Akşam saatlerinde açık hava etkinliklerine katılmak daha sağlıklı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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