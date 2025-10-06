Antalya 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %64 civarında gerçekleşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 km hızla esecek.

7 Ekim Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 21°C ile 17°C arasında değişecek. 8 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 3°C arasında olacak. 9 Ekim Perşembe günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 4°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esenek, deniz suyu sıcaklığı serin olabilir. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklığını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hassas bünyeye sahip kişilerin dikkatli olması önemlidir.