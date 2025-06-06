Antalya 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C civarında, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 26°C, 8 Haziran Pazar günü ise 24°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerine yakın.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek vücudun susuz kalmasını önlemeye yardımcı olur. Güneşin etkisiyle oluşabilecek baş dönmesi veya halsizlik gibi belirtilere karşı dikkatli olmak da önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 25°C civarında olacak. Bu, yüzme için uygun koşullar sunuyor. Ancak, denize girmeden önce plajın temizliğine ve denizin dalgalı olup olmadığına dikkat etmek gerekmektedir. Cankurtaranın bulunduğu bölgeleri tercih etmek de güvenli olacaktır.

Antalya'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına göre hava sıcaklıkları yüksek ve nem oranı düşük olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaya özen göstermeleri ve yeterli su tüketmeleri önem taşımaktadır.