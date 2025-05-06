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Antalya 06 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya'da hava durumu güneşli olacak.

Antalya 06 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 18°C civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 20°C ile 21°C arasında değişecek. Ayrıca yağmurlu günler de bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalıdır. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumayı ihmal etmeyin.

Sıcaklıkların 20°C ile 21°C arasında değişmesi gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giymenizi gerektirebilir. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Bu nedenle yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Böylece Antalya'nın değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilir ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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